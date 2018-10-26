İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THKP/C üyeleri adliyeye sevk edildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün THKP/C terör örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün THKP/C terör örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 21 Haziran günü Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Nuri Salman'ın cenaze töreni esnasında Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP/C) terör örgütünün sözde bayrağını açan ve aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yapan 6 şahsı tespit etti. TEM ekipleri tarafından Bursa merkezli Ankara ve Edirne'de gerçekleştirilen operasyon ile 6 şahıs yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 6 zanlı, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.