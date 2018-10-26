THKP/C üyeleri adliyeye sevk edildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün THKP/C terör örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 21 Haziran günü Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Nuri Salman'ın cenaze töreni esnasında Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP/C) terör örgütünün sözde bayrağını açan ve aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yapan 6 şahsı tespit etti. TEM ekipleri tarafından Bursa merkezli Ankara ve Edirne'de gerçekleştirilen operasyon ile 6 şahıs yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 6 zanlı, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.