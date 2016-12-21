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21 Aralık 2016 17:20

Ticaret sicil harçlarını odalar tahsil edecek

Ticaret sicil harçlarını odalar tahsil edecek

21 Aralık 2016 17:20

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanvekili Mustafa Kaynakçı, daha önce vergi daireleri ve bankalar aracılığı ile tahsil edilen ticaret sicil harçlarının, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ticaret ve sanayi odaları tarafından tahsil edileceğini söyledi.
İTSO Başkanvekili Mustafa Kaynakçı, hükümetin yatırım ortamının iyileştirilmesi maksadıyla ticaret sicil harçlarının ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsaları tarafından tahsil edilmesi için bazı kanunlarda değişikliğe gittiğini söyledi. Bu konudaki ilk uygulamanın pilot il seçilen Muğla’da gerçekleştirildiğini belirten Kaynakçı, uygulamanın 1 Ocak 2017’den itibaren ise TOBB’a bağlı tüm odalarda başlatılacağını kaydetti. Gerçek kişilerin, şirketlerin ve kooperatiflerin ticari faaliyete başlamadan önce ticaret sicil kaydı oluşturmak zorunda olduğunu, bunun için de gerekli belgelerle ticaret sicil müdürlüklerine başvurduğunu hatırlatan Mustafa Kaynakçı, "Bilindiği gibi kayıt sırasında bazı belgelerin yanı sıra bankalara veya vergi dairelerine ticaret sicil harcı yatırıldığını gösteren makbuz isteniyor. Bu sicil harçları 2010 yılında yapılan düzenleme ile bazı bankalara ve vergi dairelerine yatırılıyordu. Ancak, zaman alan ve bürokratik işlemleri çoğaltan bu uygulama yeni yıldan itibaren kaldırılıyor. Ticaret sicil harçlarını artık odalar tahsil edecek. Girişimciler, odalara gittiğinde burada hem ticaret sicil harcını yatırmış olacak, hem müdürlüğün istediği belgeyi alarak zaman kaybetmeden işlemlerini bitirmiş olacaklar" dedi.
Mustafa Kaynakçı, odalara verilen tahsil yetkisi sebebiyle bağlı bulundukları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından harç takip sistemi (HTS) yazılımı hazırlandığını belirterek, İTSO’nun da, HTS’yi kullanacağını sözlerine ekledi.



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