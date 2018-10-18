Ticari araçla çarpışan bisikletli ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan şarjlı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye Mahallesi'nde Cengiz G. (54) yönetimindeki 16 T 5516 plakalı hafif ticari araç ile Nabeel Waseeh Mahdı Alsandeaf'ın (59) kullandığı şarjlı bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten fırlayan Alsandeaf ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı saniye saniye bir iş yerinin kamerasına yansıdı.