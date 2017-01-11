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11 Ocak 2017 15:36

‘Ticari bina ve konut yapılamaz şerhi’ kaldırıldı

‘Ticari bina ve konut yapılamaz şerhi’ kaldırıldı

11 Ocak 2017 15:36

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde, Gökdere sınırındaki alanlar için ticari bina ve konut yapılamaz şerhi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayıyla kaldırıldı.
Konu hakkında açıklamada bulunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, AK Parti Bursa milletvekilleri ile Ankara’da yoğun bir mesai yaptıklarını söyleyerek, “Bölgede günü birlik sökülebilir ve takılabilir büfe ve lokanta gibi yapılar hariç ticari bina ve konut yapılmaması şerhi ortadan kaldırılarak bu mesele çözüme kavuşturuldu” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aldığı kararla birlikte bölge sakinlerinin herhangi bir mağduriyet yaşamayacağını belirten Edebali, “Yerel yönetim olarak bizim ve Hükümetimizin temel önceliği kamu menfaatidir. Bununla birlikte devlette devamlılık esastır. Verilen haklarda geriye doğru bir gidiş söz konusu olmaz. Mevcut durum korunacak. Vatandaşlarımız her hangi bir mağduriyet yaşamayacak. Yıldırımlı hemşehrilerimin tedirgin olacağı bir durum kalmadı, müsterih olsunlar. Yapımı devam eden ve biten konutlar için olumsuz bir durum söz konusu olmayacak. Bu konuda bize samimiyet gösteren ve yardımını esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, Müsteşar Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy, bakanlık bürokratlarına ve konunun Ankara’ya taşınması için yoğun bir çaba sarf eden AK Parti Bursa milletvekillerimize Yıldırımlılar adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



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