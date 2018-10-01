Ticari taksi ile çarpışan motosikletli yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiyle göre kaza, İnegöl terminali içerisinde meydana geldi. Cengiz S. yönetimindeki 16 T 5553 plakalı ticari taksi, terminal içerisinde bulunan taksi noktasına gittiği sırada perondan çıktık terminalden ayrılmaya çalışan otobüse yavaşlayarak yol verdi. Karşı istikamette motosikletiyle gelen Ziya Ş., karşıda duran otomobili fark etmedi ve motosiklet taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosikletten fırlayan genç sürücü kafasını asfalta çarparak yaralandı. Yaralının imdadına terminal çalışanları ile vatandaş yetişti. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri Ziya Ş'ye müdahale ederek Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.