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30 Haziran 2017 11:58

Timsah Arena yeni çimlere kavuşuyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan stadyumun zeminine yeni çimler serilmeye başlandı.

Timsah Arena yeni çimlere kavuşuyor

30 Haziran 2017 11:58


Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, 400 bin metrekare proje alanı ve 190 bin metrekarelik inşaat alanıyla Bursa’nın en anıtsal yapılarından biri olan Büyükşehir Stadyumu’nda hummalı çalışmalar devam ediyor. timsah görünümünde inşa edilen stadyumda, timsah kafasını oluşturan bölümün inşaatı büyük ölçüde tamamlanırken, 1,5 yıldır kullanılan stadyumun zemininde yaşanan sıkıntılara da köklü çözüm getiriliyor. Zeminde suyu tam geçirmeyen kil tabakasından kaynaklanan sıkıntıların çözümü için zemindeki mevcut çim tamamen kaldırılmıştı. Zemin tesviye işlemlerinin ardından ise daha kaliteli hibrit çim ekim işlemlerine başlandı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, dünya çapında bir eser olan stadyumda bir daha herhangi bir mesele yaşanmaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, “1,5 yıldır kullanılan statta zeminde sıkıntı vardı. Suyu tam geçirmeyen kil tabakasından kaynaklanan eksikler vardı. Şimdi bu kil tabakasını değiştirirken, riske girmemek için kaliteli hibrit çim ekiyoruz” dedi.




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