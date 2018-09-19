Timsah Arena'nın çenesi Mart'ta bitecek

O da mart ayında bitecek” dedi.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyareti sırasında stadyumdaki eksikliklerin hatırlatılması üzerine konuşan Başkan Aktaş, “Dün sabah toplantı yaptık. 3 ay süre verdim. Müteahhit sıkıntılı. Şu an tüm işler dahil 3 milyon 750 bin liralık iş lazım. Stadyumu Bursaspor ne kadar rantabl kullanıyor tartışılır. Yaşam alanı olabilir. Kür tesisleri olabilir. Alışveriş merkezi olabilir. Yarın öbür gün hastane gelecek. Bariyerler kalkmadı. Eksiklerle ilgili 12 haftalık imalat süreci var. Elektrik ve mekanik tesisatla ilgili. Timsah kafası kısmı en çok sorulan konu. Doğrama işi ve çene kısmı kaldı. Projesini hazırladık. Onaylanacak. Mart ayı gibi biter. Timsah kafasının tamamen bitmesi Mart ayını bulur” dedi.

Stadyumun isim hakkının da satılamadığını da ifade eden Başkan Aktaş, “Forma reklamı ve diğer reklamları da satmak da meziyet. Bursaspor pazarlama konusunda daha aktif ve esnek olmalı. Stadyum, yaşam alanı olur merkez olur, milyon milyon para gelir. Ben olsaydım yeni stadı buraya asla yapmazdım. Eğer yeni bir şey yapılacaksa mevcut yer kalsın derdim” diye konuştu.

Başkan Aktaş'ın ziyaretinde gazeteci kimliğiyle bazı kişilerin şantaj yaptığı iddiaları da gündeme geldi. Başkan Aktaş, Bursa Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Halkla İlişkiler Derneği ve yerel yönetimlerin basın temsilcilerinin katılımıyla yapılacak toplantıya katkı koyacaklarını belirterek, “Gerçek gazetecilerin bu tür çalışmalarına ve meslekten olmayanların ayıklanması konusuna yüzde yüz destek veriyorum. Sapla samanı ayırmak lazım. Kimi gazeteler günlük haftalık olabilir. Dergiler, yayınlar. Bu işi yapanların kuralları vardır. Şantaj ve tehditlere en son pabuç bırakacak adamım. İsim vermek istemiyorum. Eleştiri yapabilir. Tehditle, şantajla yıldırmayla bir sonuç alınamaz. Biz gereken katkıyı veririz” dedi.

Başkan Nuri Kolaylı da desteğinden dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür etti.