“Timsah”a yıldırım destek

Başkan İsmail Hakkı Edebali, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ve beraberindeki heyet ile birlikte Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde gerçekleştirilecek ‘Vakıf Alt Yapı Tesisleri ve Spor Lisesi’ projesi ile ilgili incelemelerde bulundu. 22 bin metre kare alana yapılacak tesis Türk futboluna değer katacak. Bursaspor Vakıf Altyapı Tesisleri ve Spor Lisesi’nin konaklama bölümünde 70 oda, çok amaçlı salon, hobi odası, etüt odası, yüzme havuzu, 2 adet sauna, şok havuzu, 2 adet süs havuzu, fizyoterapi salonu ve soyunma odaları bulunacak. Lise bölümü ise 230 kişilik spor salonu, 16 derslik, kimya ve fizik laboratuvarları, yemekhaneler ve idari bölümlerden oluşacak.

Hayata geçirdikleri Vakıf Alt Yapı Tesisleri ve Spor Lisesi projesi ile birlikte Bursa’nın en önemli markası Bursaspor’a artı değer katacaklarını söyleyen Başkan Edebali, “Bu proje ile çocuklarımız hem eğitimlerini aksatmayacak hem de spor hayatlarına devam edecek" dedi.

Gerçeğe dönüştüğünü belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sportif başarılar çok önemli. O büyük sahaların arkasındaki başarı Spor Lisesi ile taçlandırdığımızda, Bursaspor Kulübü’nün diğer kulüpler nezdinde ayrı bir yeri olacak. Gençlerimizi spor bilimsel olarak da hazırlamak önemli olacak. Bursaspor, geçmişte olduğu gibi spor fabrikası olmaya devam edecek” diye konuştu.

‘Spor şehri Yıldırım’ hedefi doğrultusunda böylesine değerli bir projenin Yıldırım’da hayata geçmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Edebali, “Biz de Yıldırım’ı spor şehri yapmak için gece gündüz çaba sarfediyoruz. İlçemizde böyle bir akademik derslerin verileceği Spor Lisesi olması çok önemli. Biliyorsunuz gençlerin üzerinde büyük tehditler var. Onun içinde son derece önemli. Bu proje sayesinde Bursaspor’un marka değeri de daha çok artacak. Hayalini kurduğumuz birşeyin somut adımlarını atmak bizi mutlu etti” şeklinde konuştu.

Bursaspor’da geleceğin futbolcularını yetiştirme çabalarını güzel bir çalışmayla eyleme dönüştürdüklerini vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de, “Eğitimli genç futbolcuları daha yukarıya taşıyacak Bursaspor Lisesi’nin protokolünün imzalanmasıyla ilgili çalışmaları başlattık. Vakıfköy Tesisleri’nde Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin büyük desteği ile Başkan Ali Ay’ın da Spor Bakanlığı nezdinde teşebbüsleri oldu. Yıldırım Belediyesi’nin destekleri ile bir hafta on gün içerisinde gerekli resmiyet nihayete erecek” ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi’nin her zaman Bursaspor’un yanında olduğunu aktaran Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ise, “Göreve geldiğimizden bu yana ne zaman Yıldırım’ın kapısını çalsak belediyemiz bir dediğimizi iki etmedi. Bursaspor’a değer katacak projelerin altına imza atmaktan geri durmadı. Bu desteğinden dolayı camiamız adına Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edebali’ye gücümüze güç kattığı için teşekkür ediyorum” dedi.