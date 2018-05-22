Timsah’ın yeni yıldızları yıldırım’da yetişecek

Bursa’nın en önemli markası Bursaspor’a Yıldırım Belediyesi’nden tesis desteği geldi. Timsaha yeni şampiyonluklar kazandıracak sporcuların yetiştirilmesi amacıyla Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde hayata geçirilecek ‘Bursaspor Spor Lisesi’ projesi kapsamında Yıldırım Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bursaspor Kulübü aralarında işbirliği protokolü imzaladı. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde düzenlenen protokol törenine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin yanı sıra Bursa Valisi İzzettin Küçük, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Bursaspor Kulübü

Başkanı Ali Ay ve beraberindeki heyet katıldı.

22 bin metre kare alanda yapılacak tesis Türk futboluna değer katacak. Bursaspor Vakıf Altyapı Tesisleri ve Spor Lisesi’nin konaklama bölümünde 70 oda, çok amaçlı salon, hobi odası, etüt odası, yüzme havuzu, 2 adet sauna, şok havuzu, 2 adet süs havuzu, fizyoterapi salonu ve soyunma odaları bulunacak. Lise bölümü ise 230 kişilik spor salonu, 16 derslik, kimya ve fizik laboratuvarları, yemekhaneler ve idari bölümlerden oluşacak.

Genç dostu şehir

Gençlere yönelik önemli projelere imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım için önemli hedeflerimiz vardı. Bunlardan bir tanesi de Yıldırım’ı spor şehri yapmak. Yıldırım, genç nüfusu 250 bine yakın olan bir şehir. Bizimde gençlere yönelik büyük projelerimiz var. Şuan da Türkiye’nin en büyük spor kompleksi Yıldırım’da inşa ediliyor. 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonu, jimnastik salonları, yüzme havuzları. Semt sahaları, büyük gençlik merkezleri yapıyoruz. Amacımız hem bu şehri bir spor şehri yapmak hem de gençlerle doğru iletişim kurabileceğimiz güvenilir ortak alanlar, fiziki alanlar oluşturmak. Vakıfköy Tesisleri de Yıldırım ilçemiz için çok önemli hafızası olan bir alan. Önce bir hayal ile başladı. Sonrasında ise Yıldırım Belediye Meclisi’nde Vakıfköy’ün planlarını çözdük.” diye konuştu.

Başarı tesadüf değildir

Sportif başarıların artık tesadüf olmadığını dile getiren Başkan Edebali, “Sportif başarılar mutlaka arkasında bilimsel yöntemler, akademik çalışmalarla elde edilebilir. Bursaspor Spor Lisesi Bursaspor’u diğer kulüplerden ayırt eden en önemli faktör olacak. Aynı zaman da Bursaspor Spor Lisesi doğru eğitimin, kuralların, yöntemlerin verilmesi açısında da sporcularımız açısından da çok önemli. Okulun çalışmaları bir hayal ile başladı ama bugün geldiğimiz nokta itibari ile o hayali gerçeğe dönüştürmenin en büyük somut adımını atıyoruz. Ben şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gerçekten de bu işin arka planında çok büyük emeği olan insanlar var onlara müteşekkiriz. Bu okul inanıyorum burada faaliyete başlayacak ve yüzyıllar boyunca bu memleketin evlatları burada doğru eğitimler alarak yetişecekler” şeklinde konuştu.

Nitelikli sporcular yetişecek

Türkiye’nin futbol alt yapısı anlamında çok iyi bir noktaya gideceği yeni bir eğitim kurumunu hep birlikte hayata geçirdiklerini vurgulayan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, “Ben iddia ediyorum 10 yıl sonra tekrar burada bir araya gelirsek birçok Enes Ünal’dan, Ozan Tufan’dan bahsedeceğiz. Tabi eğitimli olmak futbolcuların kendi kariyerlerini planlamasında da onlara yardımcı olacaktır. Buradan alt yapıdan yetiştirdiğimiz çocuklar bu anlamda da çok yetkin olacaklar. İnşallah bizde artık daha eğitimli, kendisini ifade edebilen, kendi kariyer planlamasını doğru, rasyonel yapabilen, futbolu okuyabilen ve hepsinden önemlisi de milli manevi değerlerine bağlılıklarıyla Türk gençliğine rol model olacak, iyi eğitim almış bir sporcu kitlesi yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Alt yapı vurgusu

Bursaspor Spor Lisesi’nin çocuklar için büyük bir fırsat olacağını belirten Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay da, Bursaspor’un kurtuluşu alt yapıda. Değerli başkanımız İsmail Hakkı Edebali sağ olsun desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemedi. Vakıfköy’deki eksiklerimizle tek tek ilgilendi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da heyecan uyandıran bu hamle yapımı tamamlandığında Türkiye’de örnek olacak. Çocuklarımız burada okuyacak, ardından hemen antrenmanına çıkacak ve vakit kaybetmeden hem eğitimine hem de sporuna devam edecek” şeklinde konuştu. Alt yapıya gereken önemin verilmemesinden dolayı milli takımın iki dönemdir kupalara gidemediğini vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de, Bursaspor Spor Lisesi ile akademik eğitimini almış, yetkili, lisanslı oyunculardan da futbol eğitimini almış tecrübeli oyuncular, yerli, milli, Türk oyuncular yetiştireceklerini söyledi. Bursaspor’un kurumsal bir kimliğe büründüğünü aktaran Bursa Valisi İzzettin Küçük ise futbol kulüplerindeki en önemli eksiklerden bir tanesinin kurumsallık olduğunu, kişilerle hamle yapıp kişilerle başarı kazanıp sonra söndüklerini belirtti.