Tip 2 diyabetten cerrahi yöntemle kurtuldu

Bursa'da tip 2 diyabet rahatsızlığından dolayı uzun zamandır insülin kullanan vatandaş, cerrahi yöntemle hem hastalığından hem de kilolarından kurtulmak için gün sayıyor.

Kontrolsüz diyabet hastalığı olan 38 yaşındaki Yusuf Saylak, obezite ve tip 2 diyabet rahatsızlığı ile Bursa Hayat Hastanesine başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından ameliyata alınan Saylak, şeker hastalığından kurtulurken, ideal kilosuna dönmek için ise gün sayıyor. 163 kiloya kadar çıkan Saylak'ın cerrahi operasyonunu gerçekleştiren Bursa Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, “Kontrolsüz diyabet olduğu için hastamıza obezite ve metabolik cerrahi operasyonu uyguladık. Bu operasyon son zamanlar sıklıkla kullanılmaya başlandı. Hem obeziteyi tedavi ederken, şeker ve tansiyon hastalığı gibi birçok metabolik hastalığı da eş zamanlı olarak tedavi edebilmektedir. Diyabet hastalığı, obezite ile birlikte her geçen gün çığ gibi artmaktadır. Hastamızda da kontrolsüz şekeri sebebiyle yaptığımız ameliyatla taburcu olduğu tarihten itibaren tip2 diyabetin tedavisini sağlayarak, ilaçlarını tamamen kesmiş olarak eve taburcu edilmesini planlıyoruz. İlk aydan itibaren de şeker değerleri normal değerlerine ulaşacaktır” dedi.

Dilektaşlı, "Tip 2 diyabetin cerrahi tedavisi, son yıllarda obezite cerrahisi hastalarındaki ameliyatla birlikte düzelen şeker değerleri sonrasında keşfedildi. Tip 2 diyabette mekanizma aslen insülinin az olması değil, insülin direncinin olmasıdır. Özellikle obez hastalarda tip 2 diyabet oranları çok yüksek. Ancak obez olmayan bireylerde de tip 2 diyabet görülebiliyor. Bağırsaklarda bizim yaptığımız ameliyatla, yaptığımız değişiklikler hormonal olarak aktif olması gereken bağırsakları tekrar aktive ediyor. Tip 2 Diyabette hormon salgısı azalan bağırsaklardan ameliyat sonrası birçok hormonun salgılanmasıyla kan şekerinin düşmesi gerçekleşiyor. Bu ameliyatın etkili olmasının sebebi de budur. Hastanın bu operasyondan sonra kan şekerleri normal seyirlere düşüyor” diye konuştu.

Şeker hastalığından dolayı tedavi olmaya karar verdiğini belirten Saylak ise “Şu anda kendimi iyi hissediyorum. 163 kilo ile bu ameliyata girdim. İdeal kilom olan 80-90 kilolara ulaşmayı hedefliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.