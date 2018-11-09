Tıp Fakültesi Hastanesi'nde “beyaz kod” tatbikatı

Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldıklarında verdikleri bir çeşit alarm anlamına gelen ‘beyaz kod' için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tatbikat yapıldı.

BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen tatbikatta, hasta rolü oynayan personel, mağdur edildiğini öne sürerek hekime karşı öfkeli ve tehditkâr davranışlarda bulunmaya başlayınca “beyaz kod” ilan edildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta hasta rolünü oynayan personel, hekimin üzerine sandalyeyle saldırdı. Hekim 113'u tuşlayarak beyaz kod alarmı verdi. Alarm üzerine güvenlik görevlileri ve hastanenin farklı birimlerinden görevliler kısa sürede odaya geldi. Güvenlik görevlileri saldırganı etkisiz hale getirip uzaklaştırırken, hastanedeki beyaz kod görevlileri hekimi sakinleştirerek hukuki süreçle ilgili bilgilendirdi.

Beyaz kod sisteminde, hekimin isteğine bağlı olmaksızın, 113'e çağrı gelmesiyle birlikte hukukî süreç otomatik olarak başlıyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda her ilde avukat istihdam etti. Bu avukatlar vasıtasıyla beyaz koda düşen sağlık çalışanının ihbarı direkt savcılığa veriliyor. Mağdur sağlık çalışanın ifade vermesiyle otomatik olarak kamu davası açılıyor. Beyaz kodu bildirdikten sonra kişinin ‘ben bu davadan vazgeçiyorum' deme şansı da bulunmuyor.

Gerçek beyaz kod sayıları

BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi'nden edinilen bilgiye göre, sağlık çalışanları, uygulamanın ilk başladığı yıl olan 2014 yılında 7 beyaz kod bildiriminde bulundu. Bütün Güney Marmara Bölgesi'ne hizmet veren hastanede 2015 yılında 7, 2016 yılında 8, 2017 yılında 13, bu yıl da kasım ayı itibariyle 11 beyaz kod bildirimi yapıldı.