Tıpçı Said, Avrupa’nın bileğini büktü

sınıf öğrencisi Said Erkam Bıyıkoğlu Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen 28. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda hem kendi yaş grubu olan U21 kategorisinde hem de büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Bıyıkoğlu, henüz 21 yaşında olmasına rağmen büyükler kategorisindeki tecrübeli rakiplerini yenmeyi başardı.

Sofya’da 25 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Said Erkam Bıyıkoğlu fırtınası esti. U21 55kg Sağ Kol Avrupa Şampiyonluğu ve Büyükler 55kg Sol Kol Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Said, Büyükler 55kg Sağ Kol yarışmasında da Avrupa 2.’liği elde etti. Genç tıpçı şampiyonayı iki altın ve bir gümüş madalya ile tamamladı.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, şampiyon tıpçıyı ağırladı. Said’in elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını söyleyen Rektör Ulcay, aynı azmi ve başarıyı derslerinde de göstermesi dileğinde bulundu. 2016 yılında U21 55kg Dünya Şampiyonluğu bulunan Said Erkam Bıyıkoğlu da 12 Ekim-21 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan 40. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda bu başarısını büyükler kategorisine taşımak istediğini belirtti.