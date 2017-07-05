Edinilen bilgilere göre kaza, Kestel ilçesinde eski İnegöl-Bursa yolu üzeri Kazancı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Kazancı’ya seyir halinde olan sürücü Osman Çılgın yönetimindeki 16 ND 662 plakalı hafif ticari araç, Kazancı Mahallesi mevkiine geldiği sırada, Kestel istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü Durmuş Alıcı yönetimindeki 06 BT 7289 plakalı tırla çarpıştı. Virajı dönerken tırın dorsesinin çarptığı araç yoldan çıktı.

Kazada sürücü Osman Çılgın ile araçta bulunan Yunus Çılgın, Zekiye Çılgın ve Hatice Çılgın yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan otomobil sürücüsü Osman Çılgın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.