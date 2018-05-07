Kazada kamyonet sürücüsü sıkıştığı yerden hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İznik-Yenişehir kara yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. İznik istikametinden gelen Ferhat Boz idaresindeki 16 NUT 20 plakalı kamyonet, virajda karşı yönden gelen İsmail Yerebatmaz’ın kullandığı TLF 886 yabancı plakalı tırla çarpıştı. Kamyonet içinde sıkışan sürücü Boz, 112 ve jandarma ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Boz’un ayağında kırık olduğu öğrenilirken, tır sürücüsü Yerebatmaz ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.