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24 Kasım 2017 18:26

TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

24 Kasım 2017 18:26


Kaza, bugün akşam saatlerinde Yeniköy kavşağında meydana geldi. Ortaköy’den zeytin toplamaktan dönen 54 yaşındaki Salih Uysal idaresindeki 16 NUB 90 plakalı otomobil, Abdulvahap Goncagül ( 52) yönetimindeki 31 AOR 51 plakalı TIR ile çarpıştı. Kaza sonrasında Yalova yolu savaş alanına döndü. Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobilin sürücüsü Salih Uysal (54) ile birlikte araçta bulunan Nurtaş Öztürk (51) ve Günay Uysal (52) yaralandı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazadan sonra Bursa-Yalova kara yolunda trafik akışı polis kontrolünde sağlandı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.




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