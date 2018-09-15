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Tırmanma yarışları nefes kesiyor

Nilüfer Belediyesi, Türkiye Dağcılık Federasyonu işbirliğiyle Uluslararası Lider Tırmanma Yarışması düzenliyor.

Yarışmanın ilk günü heyecanlı mücadelelere sahne oldu.


1. Uluslararası Lider Tırmanma Yarışması Görükle Spor Parkı'nda başladı. Yarışlara Türkiye, İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 9'u kadın, 25'i erkek olmak üzere toplam 34 milli sporcu katıldı. Görükle Spor Parkı'nda bulunan tırmanma duvarında gerçekleşen yarışların ilk günü kıyasıya mücadeleye sahne oldu. 2 gün sürecek yarışmaların ilk gününde sıralama, çeyrek final ve yarı final tırmanışları nefes kesti. Kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen yarışmada dereceye girenlere, kupa ile madalyanın yanı sıra toplam 12 bin TL para ödülü verilecek.


Tüm sporculara başarılar dileyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “2016 ve 2017 yılında 2 yıl tırmanma yarışlarını ulusal olarak düzenledik. Bu yıl ise yarışları ilk kez uluslararası düzeyde gerçekleştiriyoruz. Yarışlara gösterilen ilgi büyük. Ama eminim ki önümüzdeki yıllarda bu yarışlara ilgi daha da fazla olacak” dedi.

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