Tırmanma yarışlarında ödüller sahiplerini buldu

Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Lider Tırmanma Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu. Erkeklerde İranlı sporcu Yousefi Mohammetsadegh, kadınlarda da Sevda Geyik birincilik kürsüsüne çıktı.

Görükle Spor Parkı'nda iki gün boyunca tırmanma yarışlarının heyecanı yaşandı. Nilüfer Belediyesi'nin Türkiye Dağcılık Federasyonu ile birlikte düzenlediği Uluslararası Lider Tırmanma Yarışması'na ilgi büyüktü. Görükle Spor Parkı'ndaki tırmanma duvarında düzenlenen yarışlara Türkiye, İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan toplam 34 sporcu katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmada zaman zaman nefesler kesildi.

Kıyasıya mücadeleyle geçen yarışlarda, kadınlar kategorisinde birinciliği Sevda Geyik, ikinciliği İranlı Sporcu Farzaneh Shahravi, üçüncülüğü de Ayşe Narmanlı elde etti. Erkelerde İranlı sporcu Yousefi Mohammetsadegh birinci olurken, Ali Şen ikinci, Furkan Akkaya da üçüncü oldu.

İlgiyle izlenen yarışların ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı.

Tırmanma yarışlarını, uluslararası boyuta taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her spor dalına önem verdiklerini belirtti. Bozbey şöyle devam etti:

“Biz, tırmanmadan squasha, hava sporlarından otomobil sporlarına kadar gelişmekte olan bütün branşlara hem tesis, hem de organizasyon olarak destek sağlıyoruz. Bu desteğimiz artarak devam edecek. Görükle'de bulunan bu tırmanma duvarı, tırmanma sporuna gönül vermiş gençlerimize sürekli hizmet verecek. Burada yetişecek gençlerimizin önümüzdeki yıllarda ülkemizin adını dünyaya duyuracağına inanıyoruz.”

Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve TDF Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Makas'tan aldı. Yarışlara katılarak başarılı olan sporculara toplam 12 bin TL para ödülü verildi.