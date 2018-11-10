Tırnak batmasının sebebi hatalı ayakkabı

Oğuz Küçükçakır, tırnak batmasının en büyük sebebinin hatalı ayakkabı seçimi olduğunu söyledi.

Tırnak batmasının çok sık rastlanan bir sağlık problemi olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uz. Oğuz Küçükçakır, son yıllarda uygulanan medical ve cerrahi işlemlerin nunun tamamen ortadan kaldırdığını belirtti. Tırnak batmasının en büyük sebebinin uygun olmayan ayakkabı seçimi olduğuna dikkat çeken Oğuz Küçükçakır, “Bunun dışında bazı irsî yatkınlıklar da sebebiyet vermektedir. Her yaşta görülen tırnak batması, özellikle okul çağındaki çocuklar ve ileri yaştaki kadınlarda daha sık görülmektedir. Tedavi edilmediği takdirde uzamış morbidite ile kalıcı tırnak ve parmak hasarlarına yol açar. Düzgün ve doğru olmayan tırnak kesimi de buna sebebiyet vermektedir. Bunların haricinde aşırı terleme, yumuşak ve ince tırnaklar, tırnağın yapı bozuklukları, tırnak mantarı, şeker hastalığı, bacaklarda ödeme yol açan kalp ve böbrek hastalıkları ve bazı hastalıklarda kullanılan ilaçların yan etkilerinin de bunda rolü vardır” dedi.

Tedavi anlamında son yıllarda çok çeşitli yöntemler ortaya çıktığını ifade eden Küçükçakır, “Medikal tedaviler arasında bazı topikal ve sistemik ilaçlar, bant uygulamaları, pamuk tamponlar konulması, tüp yerleştirilmesi ve tel uygulamaları gelmektedir. Cerrahi yöntemler ise kısmî veya tam tırnak çekimleri, tırnak yan kıvrımlarına uygulanan işlemler, kimyasal veya cerrahi matriksektomiler ile bu yöntemlerin kombinasyonu şeklindedir. Cerrahi yöntemler medikal yöntemlerden daha etkilidir. Tırnak batması tedavisinde biz dermatologların maksadı, sebeplerin tespit edilip ortadan kaldırılması ve tekrarlama riskinin asgariye indirilmesini sağlamaktır. Bunun yanı sıra kozmetik görünüm olarak en iyi sonucu elde etmektir" diye konuştu.