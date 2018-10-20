Tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir marketten tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüpheli kameraya yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi üzerindeki markete alışveriş yapmak için gelen bir kişi, sigara alıp kasadaki görevliye 200 TL verdi. Para üstünü aldıktan sonra dışarı çıkan şahıs daha sonra bir daha markete girdi. Aldığı sigarayı iade etmek istediğini ifade eden şahıs, verdiği 200 TL'yi kasa görevlisinden geri aldı, fakat kasadaki görevlinin kendisine verdiği para üstünü iade etmedi. Parayı alıp cebine attan şahıs, daha sonra kasadaki görevliye başka sigara alacağını söyleyip iki farklı sigara aldı. Market görevlisinin verdiği para üstüyle alışverişini yaparak işyerinden ayrıldı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibi Gazi Esen, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince dolandırıcılığı fark etti.

Market sahibi Gazi Esen, "Düğünde olduğu sırada olayın yaşandığını belirterek şunları söyledi. Ben Bursa'da bir düğündeydim o gün. O sırada telefonum çaldı. Bir ensaf arkadaşımız kendisinin başından geçen hadiseyi anlattıp böyle bir şahsın piyasada dolaştığını söyledi. Ben de hemen dükkanı arayıp çocukları ikaz etmek istedik. Ancak kasaya bakan çocuğumuz böyle birinin gelip gittiğini söyledi. Akşam dükkana geldiğimde hemen güvenlik kamerası görüntülerini inceledim. Görüntülerde şahsın önce 200 TL verip sigara aldığını ve dükkandan ayrıldığı görülüyor. Aradan bir kaç dakika geçtikten sonra tekrar geri gelip aldığı sigarı geri verip 200 TL geri alıyor. Daha sonra farklı iki sigarayı alıp cebinden ayrı ayrı 100 TL çıkarıp masanın üzerine koyup sigaraların paralarını buradan almasını istiyor. Oğlumun kafası karışıyor. Şahıs sigaraları ve 200 TL'yi alıp kayıplara karışıyor" diye konuştu.