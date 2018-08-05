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05 Ağustos 2018 12:16

Titi, Göztepe ile 2 yıllığına anlaştı

Bursaspor’un Brezilyalı stoperi Titi, 2 yıllığına Göztepe ile anlaşma sağladı.

Titi, Göztepe ile 2 yıllığına anlaştı

05 Ağustos 2018 12:16


Yeşil-beyazlı kulüpte maddi konularda yaşanan sıkıntılar sebebiyle yönetime daha önce mutsuz olduğunu ileten Brezilyalı defans oyuncusu Titi, bir süredir Göztepe ile görüşme halindeydi. Bursaspor ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan Titi, İzmir ekibine 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Brezilyalı oyuncunun sarı-kırmızılı ekip ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.


Deneyimli oyuncu, dün Bursaspor’un Ankaragücü ile oynadığı hazırlık maçını tribünden takip ettikten sonra takıma veda etmişti.




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