Titi’ye Trabzonspor kancası

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılarda, takımdaki isimlere de teklif gelmeye devam ediyor. Geçen sezon Bursaspor formasıyla Türkiye Kupası ve Süper Lig’de toplam 36 resmi maça çıkarak istikrarlı bir görüntü sergileyen Brezilyalı stoper Titi için Trabzonspor’un nabız yokladığı öğrenildi. Savunma hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, 30 yaşındaki oyuncu için Bursaspor’un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Deneyimli stoper, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bursa’da yapılan antrenmanlara alacakları sebebiyle katılmamış, sorunun çözülmesinin ardından Afyon’da yapılan ilk etap çalışmalarında yer almıştı.

Geçen sezonun en istikrarlı ve başarılı isimleri arasında yer alan Titi’nin Bursaspor ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

Tecrübeli oyuncuya daha önce Göztepe de talip olmuş, İzmir ekibinin 1 milyon Euro’luk bonservis ücreti önerisine yeşil-beyazlı idareciler sıcak bakmamıştı.