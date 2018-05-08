Tiyatro gösterisiyle çevre bilincini pekiştirdiler

Nilüfer Belediyesi, 1995 yılında başlattığı geri kazanım projesini, aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) desteğiyle küçük yaştaki öğrencilere eğitim vererek çevre bilincini aşılayan Nilüfer Belediyesi, çevre konusunda daha bilinçli bireylerin yetişmesine de katkı sağlıyor. Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Geri Kazanım Bürosu çalışanları son olarak, Badırga İlkokulu, Güngören İlkokulu, Gökçe İlkokulu, Hüsnü Züber İlkokulu, Ürünlü İlkokulu ve Ortaokulu, İrfaniye İlkokulu ve Ortaokulu, Tahtalı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine eğitim verdi. Eğitimi tamamlayan öğrenciler, çevre ve geri kazanım temalı tiyatro oyununu izledi. Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki tiyatro gösterisine 300’ü aşkın öğrencinin yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu ile

23 yılda 664 bin 274 ağaç kurtarıldı

Daha temiz bir dünya için geri kazanım atıklarının, evsel atıklardan ayrılarak toplanması gerektiğini anlatan oyunda çocuklar, hem eğlendi hem de öğrendiklerini pekiştirdi. Tiyatronun ardından Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, desteğinden dolayı ÇEVKO temsilcisi Baran Erdoğan’a teşekkür plaketi verdi.

Geri kazanım projesinde 23 yılı geride bıraktıklarını ifade eden Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, bugüne kadar 97 bin 687 ton geri kazanım atığı toplandığını vurguladı. Bu sayede 664 bin 274 adet yetişkin ağacın kurtarıldığını belirten Kayaoğlu, çevreye duyarlı tüm Nilüferliler’e teşekkür etti. Kayaoğlu, bu tür etkinliklerle çocukları bilinçlendirme çalışmalarını aralıksız devam edeceklerini söyledi.