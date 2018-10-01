Tiyatro okulu yeni dönem için perdelerini açıyor

Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu, yeni dönemde yaklaşık 70 kursiyeriyle sezona merhaba diyor. 6 Ekim tarihinde başlayacak olan yeni dönemde, 16 yaş ve üzeri gençler temel tiyatro branşında, 9-10-11 yaş gurubundaki çocuklar ise yaratıcı drama alanında eğitim alabilecek.

Soğanlı Kültür Merkezi'nde hafta sonları düzenlenecek olan Tiyatro Okulu'nda dersler Pedagog Dramaturg Nurdan Özgür tarafından verilecek. 5 Ekim tarihinde son bulacak kayıtlara müracaat yaptırmak isteyenler Soğanlı Kültür Merkezi'ne giderek ya da 270 70 42 numaralı telefonu arayarak ayrıntılı bilgi alabilir. Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu kursiyerleri geçen sezon Turgut Özakman'ın Deliler Bayramı ve Töre oyunlarını sahneledi.