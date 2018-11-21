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Tiyatro rüzgârı Görükle'de esiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve üniversitelilerin bulaşma mekanı haline gelen Görükle Gençlik Merkezi, artık tiyatro severlere de ev sahipliği yapmaya başladı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Görükle Gençlik Merkezi'nde seyircisiyle buluştu. Tiyatro, Gulyabani oyunuyla seyircilere keyifli anlar yaşattı. Şehir Tiyatrosu artık her Salı günü saat 14:00'de 6 yaş ve üzerindeki çocuklara yönelik “Palavracı” ve “Ben Sinbad” oyunları ve yine her Salı saat 20:00'de “Gulyabani” ve “ Troyalı Kadınlar” oyunları ile Görükle Gençlik Merkezi'nde seyircisiyle buluşacak.


Görükle Gençlik Merkezi'nde sahne alacak tüm oyunlar halka ücretsiz olarak sunulacak. Orada sahnelenecek çocuk oyunları için rezervasyon Görükle Gençlik Merkezi'nden alınacak. Oyunların ayrıntı programlarına sehirtiyatrosu.bursa.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

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