TKDK yatırımcılara 1 milyar 90 milyon hibe verecek

çağrı ilanında yatırımcılara 1 milyar 90 milyon lira hibe dağıtılacak.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, TKDK tarafından IPARD II’nin süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi sektörlerine yönelik sunulacak projeler için 164 milyon 706 bin euro destek bütçesi ayrıldı. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi için ise 87,2 milyon euro hibe verileceğini, bunun da Türk lirası bazında 1 milyar 90 milyon lira olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan TKDK İl Koordinatörü Berksun, “Yatırımcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak mali desteğin kaynağı AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla oluşturulan IPARD Programı fonundan oluşuyor. ’Kamu kaynağı’ olarak da adlandırılan bu destek tutarı geri ödemesiz olarak yatırımcılara kullandırılacaktır. Bu desteklerle hayata geçirilecek olan projeler Bursa ekonomisinin canlanmasına katkı sağlayacak aynı zamanda istihdam sayısını artıracaktır. Bursa’da 2013 yılından itibaren 7 çağrı ilanına çıkan TKDK, ilk 7 çağrı sonucunda ilimizde tamamlanan 220 proje yatırımının toplam tutarı 220 milyon TL olup bunun uygun olan 150 milyonluk kısmı için 81,9 milyon TL‘si hibe olarak kullandırılmıştır. Bu 220 proje sonucunda 1200 kişinin istihdamı sağlanmıştır. Bu çağrı kapsamında desteklenecek yatırımları saymak gerekirse; ’tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbirindeki süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi sektörlerine yönelik sunulacak projelerin toplam yatırım tutarının uygun harcama kalemleri için 164 milyon 706 bin euro destek bütçesi ayrıldı. Bu yatırımlar için yüzde 40 ila 70 oranında destek sağlanacaktır. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iş geliştirme tedbirindeki bitkisel üretim, arıcılık üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ile yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik sunulacak projelere ise 87 milyon 239 bin euro hibe sağlanacak. Bu projeler için yüzde 55 oranında destek verilecek” diye belirtti.

SON BAŞVURU TARİHLERİ

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iş geliştirme tedbiri proje başvuruları 12 Şubat - 12 Mart’ta online alınacak. Başvurular, online başvurunun çıktısı ve diğer istenen belgelerle ilgili kuruma teslim edilecek.

Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirindeki başvuruların kabulü ise 1 Mart - 2 Nisan’da online yapılacak. Dokümanlar 5 Nisan Perşembe gününe kadar teslim edilecek. Başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 ay olarak planlanacak.

Başvuru sahipleri başvurular hakkında başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberine (Versiyon 3,0) kurumun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) veya Bursa İl Koordinatörlüğüne uğrayarak detaylı bilgi alabilecek.