TKM eski ihtişamına kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Tayyare Kültür Merkezi’nde (TKM) gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Şehirlerin, kültür ve medeniyet birikimleriyle değer kazandığına işaret eden Başkan Altepe, “Bursa, kültür ve medeniyet başkenti. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’nın tekrar ‘kültür başkenti’ olması yolundaki çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu alanda da yeni yeni kültür merkezleri inşa ediyoruz” dedi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) başta olmak üzere bu dönemde kente kazandırılan eserlerden örnekler veren Altepe, Bursa’daki tarihi yapılar ve külliyelerin restorasyonları ile Ördekli Hamamı ve Beyazıt Paşa Medresesi gibi tüm eserlerin birer birer ayağa kaldırıldığını söyledi.

Başkan Altepe, eski harabelerin dönüşümüyle Bursa’nın tüm semtlerine kültür merkezleri kazandırıldığını belirterek, “Bursa’nın nostaljisi, herkesin toplantı ve etkinliklerini yapmak istediği gözde merkez, ‘Tayyare Sineması’ yani şu andaki adıyla ‘Tayyare Kültür Merkezi’ydi Bu mekan, uzun yılların yorgunluğu sonucu oldukça yıpranmıştı. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, 1928’lerde projesi başlatılan bir eserdi ve Bursa’nın en önemli etkinlikleri burada yapılıyordu” dedi.

Başkan Altepe, çocukluk dönemlerinde Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere katıldıklarını da hatırlatarak, “Tayyare Kültür Merkezi, her köşesinde ayrı hatıraların olduğu mekan, yeni baştan düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 1,5 yıldır burada çalışmalarımız sürüyor. Salonundan balkonları ve localarına, sahnesinden duvarlarına ve ışık ses düzenine, dış mekanlarından fuayesine ve sergi alanlarına kadar tüm mekan düzenlendi. Bursa’nın tescilli yapısı, anıtsal değeri olan Tayyare Kültür Merkezi, artık yeni organizasyonlara ev sahipliği yapmaya başlayacak” diye konuştu.

Restorasyonun oldukça kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Altepe, “Tayyare Kültür Merkezi, artık yeni yüzüyle hizmet verecek. ‘Kardinal Kırmızısı’ denilen, Bursa’ya has, Bursa’nın ürünlerinde kullanılan renk, merkezin duvar kaplamalarında ve koltuklarda değerlendirildi. Mekan, ayrı bir görünüm ve güzellik kazandı. Kaliteli ve standartlara uygun şekilde yapılan çalışmalarda koltuk aralıkları da genişletilerek, salon konforlu bir şekilde kültürel, sanatsal, sosyal etkinliklerin izlenebileceği duruma geldi. Bursa, artık Tayyare Kültür Merkezi’ni en güzel şekilde kullanmaya başlayacak” şeklinde konuştu.

Bursa’nın tam kalbinde, Atatürk Caddesi’nde, Tarihi Belediye Binası’nın karşısında bulunan mekanın eski ihtişamıyla hizmet vereceğini anlatan Başkan Altepe, “Tayyare Kültür Merkezi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin nabzının attığı önemli bir merkez olacak. Tüm Bursa için hayırlı uğurlu olsun” dedi.