TMMOB’den atılan mail üyeleri kızdırdı

Gönderilen mailde "Sevgili meslektaşımız 24 Haziran seçimlerine az bir süre kaldı bu seçim diğer seçimlere benzemiyor, farklı bir seçim 2009 yılında yapılması gereken seçim baskın bir seçime dönüştü.24 Haziran’da geleceğimiz için bir karar vereceğiz. Ya parlamenter demokratik rejim ya da tek adamın iki dudağı arasına sıkışmış kararlara göre yönetileceğiz" yazması üyeleri kızdırdı.

Maili okuyan inşaat mühendisi Emre Mollahüseyinoğlu, şok olduğunu ifade etti, daha önce de sürekli siyasi açıklamalar gönderildiğini söyleyen Mollahüseyinoğlu "Kabul edilir bir olay değil bu" diyerek tepkisini gösterdi.

Mollahüseyinoğlu, “Bu sabah bana gelen mail karşısında şok oldum. Bu TMMOB’den gelen bir mail. İbarenin başını okuduktan sonra geri kısmını okuma gereği bile hissetmedim. ‘Sevgili meslektaşımız 24 Haziran seçimlerine az bir süre kaldı. Bu seçim diğer seçimlere benzemiyor. Farklı bir seçim 2009 yılında yapılması gereken seçim baskın bir seçime dönüştü.24 Haziran’da geleceğimiz için bir karar vereceğiz. Ya parlamenter demokratik rejim ya da tek adamın iki dudağı arasına sıkışmış kararlara göre yönetileceğiz.’ Yani böyle bir ibare kullanılması bence kabul edilemez. Meslek odasından daha çok siyasi bir kuruluşmuş gibi hareket ediliyor. Daha önce bize gelen maillerde de maalesef bu tarz şeylerle karşılaşıyorduk ancak bu mail bardağı taşıran son damla oldu. Ben bu toplulukta bulunmak istemediğim halde maalesef zorunlu olduğum için üyeyim. Sürekli siyasi kuruluş gibi hareket eden bir topluluk var. Yıllık 300 TL gibi bir aidat ödüyoruz. Diğer evrak paralarıyla birlikte yaklaşık bin lira bir ödemede bulunuyoruz ve odanın bildiğim kadarıyla yaklaşık 150 bin kadar üyesi var. Ama bize herhangi bir dönüşü yok. Ben buraya ücret ödüyorum ama aldığımız hiçbir hizmet yok. Bize bir katkısı yok ve üye olmak zorundayız ve bir siyasi baskı var" diye konuştu.