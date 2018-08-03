TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’dan İnegöl ekonomisine övgü dolu sözler

Rifat Hisarcıklıoğlu, yıllık dış ticaret hacmi 1 milyar doları geçen ve her yıl dış ticaret fazlası veren İnegöl ekonomisinden övgüyle söz etti. Hisarcıklıoğlu, kendisini ziyarete gelen İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ’ı kabulünde İnegöl’ün Türkiye’ye örnek olduğunun altını çizdi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret ederek odanın faaliyetlerini anlattı ve İnegöl ekonomisi hakkında bilgi verdi. Odanın Başkan Yardımcısı Kenan Kender ve Genel sekreteri Mustafa Şentürk’ün de katıldığı ziyarette konuşan Başkan Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu söyledi.

Yavuz Uğurdağ, İnegöl ekonomisinin bel kemiğini mobilya sektörünün oluşturduğunu, bunun yanı sıra tekstil ve makine sektörlerinin de güçlü olduğunu ifade etti. İlçenin yıllık dış ticaret hacminin 1 milyar doların üzerinde olduğunu da ifade eden Başkan Yavuz Uğurdağ, ilçe ekonomisinin yıllardır dış ticaret fazlası verdiğini ve İnegöl’de 3 tane Organize Sanayi Bölgesi olduğunu söyledi.

İTSO’nun İnegöl’deki ekonomik faaliyetlerin gelişmesi için bir dizi çalışma içinde olduğunu da anlatan Yavuz Uğurdağ, ilçedeki iş insanlarının önünü açmak için planlı hareket ettiklerini belirtti. Başkan Uğurdağ, “Bu çalışmaları hazırladığımız 5 yıllık stratejik planımız çerçevesinde yapıyoruz. Üyelerimizin sorunlarını anında çözüyoruz. Fuar ziyaretleri, iş gezileri ile üyelerimizin işlerini geliştirmelerine olanak sağlıyor, farklı eğitim faaliyetlerimiz ile kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruz” dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu’da İTSO heyetini ağırladığı için çok memnun olduğunu söyledi. İnegöl’ün ekonomik başarılarını gururla izlediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin kalkınmasında müteşebbislerin çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, “İnegöl’ün ekonomik kalkınmadaki başarılarından dolayı şahsınızda İnegöllüleri tebrik ediyor ve bu durumun artarak sürmesini diliyorum” dedi.

İnegöl’ün güçlü ekonomisi ve her yıl dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine sunduğu katkı sebebiyle Türkiye’nin gözbebeği olduğunu da vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 1890 yılında kurulan İTSO’nun köklü geçmişi ile TOBB’a bağlı oda ve borsalar arasında güzide bir yeri bulunduğunu dile getirdi. Başkan Hisarcıklıoğlu, “ilçe ekonomisine yön veren İTSO’nun, takdire şayan çalışmalarını gıpta ile izliyoruz. Bu güzide kurumumuzu ağırlamaktan onur duyuyorum. TOBB olarak İnegöl’e ve iş dünyasına hizmet veren İTSO’ya elimizden gelen her türlü katkıya hazırız” dedi.