TOBB’de İnegöl ağırlığı

Olağan Genel Kurulu’nda Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi’ne (TOBB-TSOK), İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ’da seçildi. Ankara’da dün TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirilen Genel Kurul’da M. Rifat Hisarcıklıoğlu bir kez daha TOBB Başkanı seçilirken, genel Kurul’da İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ TOBB’nin en önemli organlarından biri olan Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi’ne seçilerek, İnegöl’ün ekonomik gücünü kanıtladı.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ seçim sonrasında yaptığı açıklamada, İnegöl’ün örnek bir sanayi merkezi olduğunu belirtip, ilçenin müteşebbis yapısının herkes tarafından bilindiğini ve takdir edildiğini söyledi. TOBB, Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey üyeliğine seçilmesinin, İnegöl’ün Türkiye ekonomisindeki ağırlığını gösterdiğini de belirten Yavuz Uğurdağ, “Bize güvenen ve destek veren arkadaşlarımıza ve tüm TOBB delegelerine teşekkür ediyorum. İnegöl Türkiye’ye ekonomik açıdan rol model olan önemli bir üretim merkezidir” dedi.

İnegöl’de 3 tane Organize Sanayi Bölgesi ve bir tane de Islah OSB süreci devam eden Sanayi Bölgesi olduğuna vurgu yapan Yavuz Uğurdağ, ilçenin dış ticaret hacminin 1 milyar doların üzerinde olduğunu ve her yıl düzenli olarak dış ticaret fazlası verdiğini söyledi. İTSO’nun İnegöl’ün ekonomik kalkınmasında kurulduğu günden beri önemli bir kurum olarak dikkat çektiğine vurgu yapan Başkan Uğurdağ, “İTSO Başkanı olarak, TOBB’nin çok önemli bir organı olan Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi’ne seçilmiş olmam, İnegöl ekonomisinin gücünü ortaya koymak açısından çok önemlidir. Bu göreve seçilmemde destek veren TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ilçemiz adına teşekkür ederim. TOBB Konsey toplantılarında, İnegöl’ün, Bursa’nın ve ülkemizin ekonomisinin daha güçlenmesi için gerekli çalışmaları yapacağım ve projeler sunarak takipçisi olacağım. Bu İnegöl tüccar ve sanayicisinin başarısıdır hayırlı olsun” diye konuştu.