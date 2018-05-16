TOFAŞ adını Türkiye Şampiyonası finaline yazdırdı

Adana’da gerçekleştirilen 2017-2018 voleybol sezonu Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasında, Genç Erkekler kategorisinde Bursa birincisi olan TOFAŞ, grup karşılaşmalarında 3’te 3 yaparak adını final grubuna yazdırdı. D Grubunda ilk olarak Tekirdağ Gençlik Hizmetleri’ni 3-0 geçen mavi-yeşilliler, ikinci maçta Malatya Büyükşehir Belediyespor’u da mağlup etmeyi başardı. Gruptaki son maçını bugün Tokat Belediye Plevne ile oynayan Bursa ekibi, rakibini 20-25, 25-22, 25-11 ve 25-11’lik setlerle 3-1 yendi ve 9 puanla birinci sırada yer alarak adını son 16’ya yazdırdı.

TOFAŞ Erkek Voleybol Genç Takımı, final etabındaki eleme maçını 18 Mayıs Cuma günü G Grubu ikincisi İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Adana Yüreğir Spor Salonu’ndaki maç saat 16.00’da başlayacak.