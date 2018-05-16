Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 22:27

TOFAŞ adını Türkiye Şampiyonası finaline yazdırdı

Adana’da gerçekleştirilen Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda grup maçlarını yenilgisiz tamamlayan TOFAŞ Erkek Voleybol Genç Takımı, adını final etabına yazdırdı.

TOFAŞ adını Türkiye Şampiyonası finaline yazdırdı

16 Mayıs 2018 22:27


Adana’da gerçekleştirilen 2017-2018 voleybol sezonu Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasında, Genç Erkekler kategorisinde Bursa birincisi olan TOFAŞ, grup karşılaşmalarında 3’te 3 yaparak adını final grubuna yazdırdı. D Grubunda ilk olarak Tekirdağ Gençlik Hizmetleri’ni 3-0 geçen mavi-yeşilliler, ikinci maçta Malatya Büyükşehir Belediyespor’u da mağlup etmeyi başardı. Gruptaki son maçını bugün Tokat Belediye Plevne ile oynayan Bursa ekibi, rakibini 20-25, 25-22, 25-11 ve 25-11’lik setlerle 3-1 yendi ve 9 puanla birinci sırada yer alarak adını son 16’ya yazdırdı.


TOFAŞ Erkek Voleybol Genç Takımı, final etabındaki eleme maçını 18 Mayıs Cuma günü G Grubu ikincisi İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Adana Yüreğir Spor Salonu’ndaki maç saat 16.00’da başlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
31
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç