TOFAŞ, Bursa’ya final biletiyle dönmek istiyor

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadele saat 18.15’te başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında TOFAŞ, yarın Anadolu Efes’e konuk olacak. Saha avantajıyla başladığı serinin ilk iki maçını taraftarının coşkulu desteğiyle 91-63 ve 89-82’lik skorlarla kazanan ancak deplasmanda oynadığı üçüncü maçı 94-88 kaybederek seriyi noktalayamayan Bursa temsilcisi, yarınki maçtan galibiyetle ayrılıp adını son 2’ye yazdırmaya çalışacak. Mavi-yeşillilerde sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Ivan Paunic dışında eksik oyuncu bulunmazken, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadele saat 18.15’te başlayacak. Müsabakayı Zafer Yılmaz, Serdar Ünal, Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek.

Anadolu Efes’le 89. randevu

TOFAŞ ile Anadolu Efes, play-off yarı finali serisi dördüncü maçıyla birlikte tarihinde 89. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 88 karşılaşmada Bursa temsilcisi, 23 kez gülen taraf olurken, mavi-beyazlı rakibine 65 kez mağlup oldu. Anadolu Efes ile ligin ilk yarısında evinde oynadığı karşılaşmayı 80-69 kazanan TOFAŞ Basketbol Takımı, deplasmandaki maçı ise 87-79 kaybetmişti. İstanbul temsilcisiyle PTT Erkekler Türkiye Kupası finalinde de karşı karşıya gelen TOFAŞ, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan 78-61 mağlup ayrılarak kupayı rakibine kaptırmıştı. İki takım arasında oynanan serinin ilk maçı 91-63 ve ikinci maçı da 89-82 TOFAŞ’ın üstünlüğüyle, üçüncü maçıysa 94-88 Anadolu Efes üstünlüğüyle sonuçlandı.

Play-off yarı final statüsü

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde üç galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak. Ev sahibi avantajıyla başladığı serinin ilk maçını 91-63, ikinci maçını 89-82’lik skorla kazanarak seride 2-0 öne geçen TOFAŞ Basketbol Takımı, İstanbul’a taşınan serinin üçüncü maçında Anadolu Efes’e 94-88 yenilince durum 2-1’e geldi. Serinin dördüncü maçı 2 Haziran Cumartesi günü saat 18.15’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Eşitlik halinde, final niteliğindeki serinin beşinci maçıysa 4 Haziran Pazartesi saat 20.45’te Bursa’da yapılacak.