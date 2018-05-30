TOFAŞ play-off’ta final peşinde

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off’unda da başarılı sonuçlar almaya devam eden TOFAŞ, 2-0 önde olduğu yarı final serisi üçüncü maçında yarın Anadolu Efes’e konuk olacak. Saha avantajıyla başladığı serinin ilk iki maçını taraftarının coşkulu desteğiyle 91-63 ve 89-82’lik skorlarla kazanan ve final için büyük avantaj elde eden mavi-yeşilliler, bir galibiyet daha alması halinde adını son 2’ye yazdıracak. Mavi-yeşillilerde sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Ivan Paunic dışında eksik oyuncu bulunmazken, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maç saat 20.45’te başlayacak. Müsabakayı Yener Yılmaz, Ersan Ergüler, Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetecek.

88. randevu

TOFAŞ ile Anadolu Efes, play-off yarı finali serisi üçüncü maçıyla birlikte tarihinde 88. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 87 karşılaşmada Bursa temsilcisi, 23 kez gülen taraf olurken; mavi-beyazlı rakibine 64 kez mağlup oldu. Anadolu Efes ile ligin ilk yarısında evinde oynadığı karşılaşmayı 80-69 kazanan TOFAŞ Basketbol Takımı, deplasmandaki maçı ise 87-79 kaybetmişti. İstanbul temsilcisiyle PTT Erkekler Türkiye Kupası finalinde de karşı karşıya gelen TOFAŞ, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan 78-61 mağlup ayrılarak kupayı rakibine kaptırmıştı. İki takım arasında oynanan serinin ilk maçı 91-63, ikinci maçıysa 89-82 TOFAŞ’ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Play-off yarı final statüsü

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde üç galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak. Ev sahibi avantajıyla başladığı serinin ilk maçını 91-63, ikinci maçını 89-82’lik skorla kazanarak seride 2-0 önde bulunan TOFAŞ Basketbol Takımı, kalan üç maçta bir galibiyet daha laması halinde son 2’ye kalma başarısı gösterecek. Üçüncü maç ile birlikte İstanbul’a taşınacak seride 31 Mayıs Perşembe günü saat 20.45’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma sonrası gerekmesi halinde serinin dördüncü maçı da 2 Haziran Cumartesi günü saat 18.15’te aynı salonda oynanacak. Seride eşitlik halinde; final niteliğindeki beşinci maç ise 4 Haziran Pazartesi saat 20.45’te Bursa’da yapılacak.