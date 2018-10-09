Tofaş taraftarı önünde Eurocup'ta galibiyet hedefliyor

Tofaş Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu ikinci haftasında evinde Polonya ekibi Arka Gdynia'yı konuk ediyor. Mavi Yeşilliler, taraftarı önünde çıkacağı sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

7Days EuroCup'ta heyecan ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. B Grubu'nda çıktığı ilk maçta deplasmanda Alba Berlin'e kaybeden TOFAŞ, ikinci hafta mücadelesinde evinde Polonya temsilcisi Arka Gdynia ile kozlarını paylaşacak. Mavi Yeşilliler, ligde aldığı Pınar Karşıyaka galibiyetinin ardından taraftarının da desteğiyle 2018-2019 sezonunda evinde oynayacağı ilk maçı da kazanmayı arzularken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak Tivibu Spor 3'den canlı yayınlanacak maçı Yunanistan'dan Christos Christodoulou, Almanya'dan Moritz Reiter ve İspanya'dan Jordi Aliaga hakem üçlüsü yönetecek.

Gdynıa'da tanıdık bir yüz

2012 Yılından sonra ilk kez bu organizasyona geri dönen Arka Gdynia, Eurocup'ta sezona mağlubiyetle başladı. B Grubu'ndaki ilk maçında evinde Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'a 73-80 mağlup olan Polonya ekibi, ülke ligindeki ilk maçında ise Anwil Wloclawek'i 98-89 mağlup etti. Arka Gdynia'nın kadrosunda yer alan Litvanyalı gard Deividas Dulkys, 2013-2014 sezonunda TOFAŞ forması giymiş, sonraki yıllarda ise Yeşilgiresun Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor formalarıyla Türkiye liginde mücadele vermişti.

Mücadelenin bilet satışları Biletix.com'dan online olarak gerçekleştirilirken, müsabaka günü bilet satışı ise Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinde saat 13.00'de başlayacak. 2018-2019 Sezonu kombine kart sahibi taraftarlar da, kombinelerini 10 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinden teslim alabilecek.

Bilet fiyatları şu şekilde; VIP 1 - 60.00 TL, VIP 2 - 40.00 TL, Çekme Tribün - 40.00 TL, Normal Tribün - 20.00 TL, Öğrenci Tribünü (105 ve 106 numaralı tribünler) - 20.00 TL