TOFAŞ’ın play-off yarı final serisi başlıyor

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 18.15’te başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun ardından play-off’ta da yoluna doludizgin devam eden TOFAŞ’ın yarı final serisi heyecanı yarın başlıyor. Lig ikincisi olarak başladığı play-off’ta Eskişehir Basket’i çeyrek final serisinde 85-58 ve 98-99’luk skorlarla iki maçta da yenerek son 4’e kalan Bursa temsilcisi, Darüşşafaka Basketbol ile oynadığı seriyi 78-69 ve 78-79’luk skorlarla 2-0 kazanan Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak. Zorlu seriye saha avantajıyla başlayacak olan mavi-yeşilliler, taraftarı önünde çıkacağı karşılaşmaları kazanarak İstanbul’a büyük bir avantajla gitmeyi arzularken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak serinin ilk maçı saat 18.15’te başlayacak. Müsabakayı Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.

Anadolu Efes’le 86. randevu olacak

2017-2018 sezonunda sıkça karşı karşıya gelen TOFAŞ ile Anadolu Efes, play-off yarı finali serisi ilk maçıyla birlikte tarihinde 86. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 85 karşılaşmada Bursa temsilcisi, 21 kez gülen taraf olurken, mavi-beyazlı rakibine 64 kez mağlup oldu. Anadolu Efes ile ligin ilk yarısında evinde oynadığı karşılaşmayı 80-69 kazanan TOFAŞ Basketbol Takımı, deplasmandaki maçı ise 87-79 kaybetmişti. İstanbul temsilcisiyle PTT Erkekler Türkiye Kupası finalinde de karşı karşıya gelen TOFAŞ, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan 78-61 mağlup ayrılarak kupayı rakibine kaptırmıştı.

Play-off yarı final statüsü

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde üç galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak. TOFAŞ’ın ev sahibi avantajıyla başlayacağı serinin ilk maçı 27 Mayıs Pazar günü saat 18.15’te, ikinci maçı 29 Mayıs Salı günü saat 20.45’te Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak. Üçüncü maç ile birlikte İstanbul’a taşınacak ve 31 Mayıs Perşembe günü saat 20.45’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma sonrası gerekmesi halinde serinin dördüncü maçı da 2 Haziran Cumartesi günü saat 18.15’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Seride eşitlik halinde; final niteliğindeki beşinci maç ise 4 Haziran Pazartesi saat 20.45’te Bursa’da yapılacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Çekme Tribün: 50 TL

304-305-306-307-308-309, 202-203-204-205 No’lu Tribünler: 40 TL

Normal Tribün: 25 TL

Öğrenci Tribünü: (105-106 No’lu tribünler) 15 TL

Rakip Tribün: 40 TL