TOFAŞ’ta Barış Ermiş’in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta 2018-2019 sezonu öncesi transfer çalışmaları başladı. İlk olarak iç transferde yapılan görüşmeler kapsamında sözleşmesi sona eren deneyimli oyun kurucu Barış Ermiş ile yeniden anlaşma sağlanırken, yapılan yeni kontrat kapsamında tecrübeli basketbolcunun sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Barış Ermiş kimdir?

3 Ocak 1985 doğumlu ve 1.95 cm boyundaki Barış Ermiş, point guard (1) pozisyonunda görev yapmaktadır. Basketbola 1991 yılında Yeşilyurt Kulübü’nde başlayan Ermiş, 5 yıl Efes Pilsen altyapısında görev yaptıktan sonra Pertevniyal ve Beşiktaş’ta forma giydi. Daha sonra Efes Pilsen’e geri dönen ve 2005 yılında Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayan Barış Ermiş, ardından sırasıyla Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Banvit, Fenerbahçe, Royal Halı Gaziantepspor ve Türk Telekom formalarını giydi.

Uzun yıllar A Milli Basketbol Takımı’nda da görev alan Barış Ermiş, 12 Dev Adam ile 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda ikincilik, 2013 yılında ise Akdeniz Oyunları’nda şampiyonluk yaşadı.

2015-2016 sezonundan bu yana TOFAŞ formasını terleten deneyimli basketbolcu, ilk sezonunda 30 maçta 11.7 sayı-3.1 ribaunt-2 asist, 2016-2017 sezonunda ise 29 maçta 8.7 sayı, 2.2 ribaunt, 5.1 asist ve 0.86 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve PTT Erkekler Türkiye Kupası’nda ikinci olduğu 2017-2018 sezonunda ligde 36 maçta 7.3 sayı, 2.16 ribaunt ve 4.8 asist ortalamalarını tutturan Barış Ermiş, 7Days Eurocup’ta ise süre aldığı 10 maçta 5.2 sayı, 2.1 ribaunt, 6.1 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarına imza attı. Ermiş, bu sezon ayrıca All-Star 2018’in ‘En Değerli Oyuncusu’ (MVP) seçilmişti.