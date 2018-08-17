TOFAŞ’ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta sağlık kontrolleri sürüyor. Kulübün sağlık sponsoru VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde gerçekleştirilen kontroller Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz ile başlarken, dün yapılan kontrollere Kyle Weems ve Kenny Kadji; bugün ise Barış Ermiş ve Mert Konuk katıldı. Yapılan kontrollerde bir dizi testten geçen sporcuların tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmadı. TOFAŞ Basketbol Takımı’nda sağlık kontrolleri önümüzdeki günlerde diğer oyuncuların katılımıyla devam edecek.