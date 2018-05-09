TOKSAN çalışanlarına eğitim

TOKSAN’ın Gebze fabrikasındaki operatörlere mavi yaka mesleki yeterlilik eğitimi verilirken, hat yönetiminde görevli takım liderleri de yöneticilik ve lider rolü konusunda teorik ve uygulamalı eğitimden geçirildi.

Eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi veren TOKSAN Genel Müdürü Erol Sarıkaya, müşterilerine kaliteli ürün güvencesi sunmanın yolunun ehil ve uzman personel istihdamından geçtiğini, kurum içi eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Bursa’nın yanı sıra Gebze’deki tesislerinde dünyanın sayılı otomobil firmalarına otomotiv parçası ürettiklerini belirten Sarıkaya, müşteri beklentilerine yönelik kalite politikaları için gerekli adımları attıklarını söyledi.

TOKSAN Gebze Fabrikası Müdürü Gürkan Koyuncu, insan kaynağını üretim sürecinin önemli bir unsuru olarak gördüklerini belirterek, çalışma arkadaşlarının ferdî ve meslekî gelişimlerini artırmak için eğitim çalışmaları yaptıklarını açıkladı. Fabrikanın preshane, kaynakhane ve montaj bölümlerinde çalışan personellerine ‘Mavi Yaka Mesleki Yeterlilik Eğitimi’ verdiklerini söyleyen Gürkan Koyuncu, “Bölüm amirleri tarafından eğitime tabi tutulan mavi yakalı personelimiz, eğitim sonrasında yapılan yazılı ve uygulamalı sınavları da başarıyla geçtiler” dedi.

Gürkan Koyuncu, kaliteli üretim için hatların iyi yönetilmesi gerektiğini de belirterek, fabrikadaki üretim, lojistik, kalite ve bakım hatlarını yöneten takım liderlerine de yöneticilik ve lider rolü eğitimi verildiğini ifade etti. Fabrikanın yönetim, büro ve idari birimlerinde görevli personelin de katıldığı eğitim programında, takım liderlerinin 3 günü ofiste, 2 günü sahada olmak üzere 5 gün eğitimden geçirildiğini anlatan Koyuncu, şunları söyledi.

“Eğitim süreci sonrasında, bütün takım liderlerimizden hatlarını yönetebileceklerini gösteren yönetim araçları/panoları hazırlamaları istendi. Hazırlanan bu panolar ile her hatta görevli personel devamsızlığı, hat verimliliği, hattın çalışma ön şartlarının kontrol edilmesi, anormal durum yönetimi, değişiklik yönetimi, Kaizen uygulamaları, operatör yetkinlikleri ve rotasyon-gelişim planları gibi göstergeler takip edilerek, süreç yönetimi için gereken kararların ivedilikle alınabilmesi sağlandı.”

Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu da, holding bünyesindeki şirketlerde verilen eğitimleri, holding ana felsefesi olan insana ve emeğe saygı kapsamında çalışanlarına değer katmak ve kurumsal bir yapıya büründürmek için harekete geçtiklerini söyledi. Bu amaçla Küçükoğlu Eğitim Akademisi’ni kurmak için çalışmalarına başladıklarını belirten Oğuzhan Küçükoğlu, “Bu akademide, holdingimiz bünyesindeki şirketlerde çalışan personelimizin yanı sıra talep eden firmalar için de meslek içi eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri ve liderlik eğitimleri vereceğiz. Personelimizin bireysel ve mesleki gelişimlerine çok önem veriyoruz. Holding şirketlerimizde muhtelif bölümlerde görev yapan personelimizin yetkinliğinin artırılması tüm süreçlerimizin hızlı ve sorunsuz işlemesini sağlayacak” dedi.

Oğuzhan Küçükoğlu, holding bünyesinde eğitimlerin yanı sıra sosyal faaliyetlere de önem verdiklerini sözlerine ekledi.