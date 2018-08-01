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01 Ağustos 2018 12:45

Toksoy ve Kaya’dan Bozbey’e ziyaret

Göreve yeni başlayan Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Uğur Toksoy ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haydar Kaya, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etti.

Toksoy ve Kaya’dan Bozbey’e ziyaret

01 Ağustos 2018 12:45


Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, göreve yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Uğur Toksoy ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haydar Kaya’yı ağırladı. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçe hakkında bilgi verdi. Toksoy ve Kaya’ya yeni görevleri için hayırlı olsun dileklerinde bulunan Bozbey, Nilüfer’de güven ve huzurun tesisi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Bozbey, ilçede halkın, güven içinde yaşaması için fedakârca çalışan bütün jandarma ve emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.




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