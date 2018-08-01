Toksoy ve Kaya’dan Bozbey’e ziyaret

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, göreve yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Uğur Toksoy ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haydar Kaya’yı ağırladı. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçe hakkında bilgi verdi. Toksoy ve Kaya’ya yeni görevleri için hayırlı olsun dileklerinde bulunan Bozbey, Nilüfer’de güven ve huzurun tesisi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Bozbey, ilçede halkın, güven içinde yaşaması için fedakârca çalışan bütün jandarma ve emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.