İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tophane'den Mudanya'ya pedal çevirdiler

“Tophane’den Mudanya’ya Bisiklet Turu”na katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, araç sürücülerinin bisikletçilere karşı saygılı olmalarını istedi.

“Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu”na katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, araç sürücülerinin bisikletçilere karşı saygılı olmalarını istedi.


Nilüfer Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu” ilgi gördü. Bu yılki sloganı, “Bisikletli haşama yol ver” olan bisiklet turunun başlangıcına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı. Çevre dostu tek ulaşım aracının bisiklet olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Bütün bisiklet kullanıcılarını, geleceğimiz adına gönülden kutluyorum. Son bir yıl içinde maalesef bisiklet kullananların ölüm oranlarının çok olduğunu görüyorum. Buradan ‘Ben şoförüm' diyen herkesi bir kez daha uyarıyoruz. Lütfen öncelikli olarak yayaya, bisikletliye, motosikletliye yol verin. Bunu bir hayat tarzı haline getirmeliyiz. İşte o zaman bisiklet kullanıcıları daha fazla artacaktır. Bisikleti ulaşım aracı olarak kullananlar, örnek insanlardır. Bisikletli hayata herkesin yol vermesini istiyorum. Nilüfer Belediyesi olarak bu tür çalışmalara bundan sonra da her zaman destek olacağımızı belirtmek istiyorum. Böylece toplumu bir adım daha ileri götüreceğimize inanıyorum” dedi.


Tophane'deki Saltanat Kapısı önünden başlayan tur, Mudanya Mütareke Meydanı'nda son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.