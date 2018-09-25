Tophane'den Mudanya'ya pedal çevirdiler

“Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu”na katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, araç sürücülerinin bisikletçilere karşı saygılı olmalarını istedi.

Nilüfer Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu” ilgi gördü. Bu yılki sloganı, “Bisikletli haşama yol ver” olan bisiklet turunun başlangıcına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı. Çevre dostu tek ulaşım aracının bisiklet olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Bütün bisiklet kullanıcılarını, geleceğimiz adına gönülden kutluyorum. Son bir yıl içinde maalesef bisiklet kullananların ölüm oranlarının çok olduğunu görüyorum. Buradan ‘Ben şoförüm' diyen herkesi bir kez daha uyarıyoruz. Lütfen öncelikli olarak yayaya, bisikletliye, motosikletliye yol verin. Bunu bir hayat tarzı haline getirmeliyiz. İşte o zaman bisiklet kullanıcıları daha fazla artacaktır. Bisikleti ulaşım aracı olarak kullananlar, örnek insanlardır. Bisikletli hayata herkesin yol vermesini istiyorum. Nilüfer Belediyesi olarak bu tür çalışmalara bundan sonra da her zaman destek olacağımızı belirtmek istiyorum. Böylece toplumu bir adım daha ileri götüreceğimize inanıyorum” dedi.

Tophane'deki Saltanat Kapısı önünden başlayan tur, Mudanya Mütareke Meydanı'nda son buldu.