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23 Temmuz 2018 19:46

Toplu konut inşaatında 6. kattan düşüp öldü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, inşaatı devam eden toplu konutlarda 6.

Toplu konut inşaatında 6. kattan düşüp öldü

23 Temmuz 2018 19:46

kattan düşen genç hayatını kaybetti.


Cihatlı Mahallesi’nde bir müteahhit firmanın yaptığı inşaatın son katında babasıyla birlikte çatı bölümünde çalışan 18 yaşındaki Adem Koçan, öğle saatlerinde inşaatın 6. katından zemine düşerek hayatını kaybetti. Gemlik Devlet Hastanesi’nde ölüm raporu tutulan Adem Koçan’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.


Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla alâkalı inceleme başlatırken, inşaatta çalışan diğer işçilerin de ifadesine başvurdu. 10 gün önce 18 yaşına giren gencin düştüğü alanda herhangi bir halat veya baret bulunmadığı ifade edildi.




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