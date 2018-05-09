Toplu Taşıma Şoförü Belgesi olmayan direksiyon başına geçemeyecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası arasında şehrin batı tarafında çalışan 300 araç için protokol anlaşması yapıldı.

Yapılan anlaşmada, özel halk otobüsü şoförlerinin fiyat konusunda yaşadıkları sıkıntı giderilerek sabit fiyat uygulamasına geçildi. Uygulama kapsamında otobüse binen, indirimli, ücretsiz, aktarmalı ve normal ücretli yolcu ayrımı gözetmeksizin yolcu başı 2.10 TL fiyat belirlendi.

Protokol anlaşması programında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve BURULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alinur Aktaş, "Şehrin batı tarafında çalışan 300 otobüs için taraflarla yaptığımız bu anlaşma ile öncelikle şoförlerin yaşadığı fiyat sorununu çözeceğiz. Ulaşımda rahatlatıcı bir etkisi olacak olan anlaşma ile Bursalılar daha rahat bir toplu taşıma imkanına ulaşırken, geçmişte yaşanan engelli ve yaşlı yolcularımızın mağdur olma durumunu ortadan kaldıracağız. Belediyeler icraatlarını yapmak için sürekli olarak zam yaparken biz ulaşıma ve suya indirim yaptık. Gerekli rakam hesaplamalarının ardından ulaşıma tekrar bir indirim yapacağız" diye konuştu.

Sistemin doğru işleyebilmesi için sürekli olarak revize edilmesi ve denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Alinur Aktaş, "Bundan sonra sivil denetimi arttıracağız. Kimse tehdit olarak algılamasın, sivil denetimlerle vatandaşımızın huzurunu koruyacağız. Bu anlaşmayla özel halk otobüslerinden beklentilerimiz ise eskimiş olan otobüslerin bir an önce yenilenmesi ve şoförlerimizin empati kurarak yolculara karşı güleryüzlü olmasıdır. Bu süreçte artık çok ciddi cezalar getirdik. Kimse engelli ve yaşlı vatandaşlarımızı mağdur edemez. ’Toplu Taşıma Şoförü Belgesi’ olmayan, bu eğitimi almayan kişiler direksiyon başına geçemeyecek" dedi.

Protokol anlaşması, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ adına Başkan Alinur Aktaş, Özel Halk Otobüsçüleri Odası adına Başkan Sadi Eren, BURUTAŞ adına Mehmet Deniz ve esnaf adına Ramazan Çalan tarafından imzalandı.