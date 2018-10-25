Torbacıları şehre sokmadılar

Uyuşturucu satmak için İstanbul'dan Bursa'ya gelen zehir tacirleri şehre giremeden yakalandı. 2 şahsın kullandığı aracı durduran narkotik polisi, zehir tacirlerini uyuşturucu ile yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya gelerek burada uyuşturucu ticareti ve torbacılık yapacakları yönünde ihbar bulunan bir aracı takip etmeye başladı. Bursa'ya girdiği tespit edilen araç narkotik polisince fiziki takibe alındı. Bursa'nın girişinde durdurulan araçta bulunan Ş.E. ile Ö.B. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.