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TOSPA'dan anlamlı proje

Bursa Uludağ Üniversitesi Toplumsal Sosyal Projeler Atölyesi (TOSPA) ‘Gelecek için çocuk, çocuk için spor’ projesi gönüllüleri Gölyazı Ünallar İlk ve Ortaokulu’nda yeni çocuklarla buluştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Toplumsal Sosyal Projeler Atölyesi (TOSPA) ‘Gelecek için çocuk, çocuk için spor' projesi gönüllüleri Gölyazı Ünallar İlk ve Ortaokulu'nda yeni çocuklarla buluştu.


Çocuklarla hareketlendirici oyunlar oynanıp tanışıldıktan sonra basketbol ve voleybol alanı olarak ikiye ayrılan gruplara gönüllü hocalar tarafından teknik hareketlerin gösterilmesi ve antrenmanlar yapılmasıyla gün sona erdi. Yeni nesilde sağlık ve spor bilincinin aşılanacağı yeni okullara çocuklara ulaşmaya devam edileceği belirtildi.

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