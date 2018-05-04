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04 Mayıs 2018 23:06

Toz cinayetinin şüphelisi tutuklandı

Bursa’da, Romanların yaşadığı sokakta, otomobilin çıkardığı toz yüzünden komşusunu öldüren ve bugün yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toz cinayetinin şüphelisi tutuklandı

04 Mayıs 2018 23:06


Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi’ye bağlı Yunuseli Mahallesi Şimşek Sokağı’nda meydana geldi. Murtaza Esetekin, evinin önünde oturduğu sırada, B.Ç.’nin otomobil ile sokaktan hızlı geçerken toz kaldırmasından rahatsız oldu. Esetekin ile B.Ç. tartışmaya başladı. Mahallede bulunan diğer vatandaşlar araya girerek olayı yatıştırdı. Esetekin, evinden pompalı tüfeği alarak tekrar dışarı çıktı. Ertekin, B.Ç’nin evinin önüne gidip, etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Pompalı tüfekten çıkan fişeklerden biri, o esnada kapının önünde oturan B. Ç’nin eşi Çimen Çaymaklar’ın kalbine saplandı. Yakınları ağır yaralı kadını otomobille Çekirge Devlet Hastanesine götürdü. Burada ameliyata alınan Çimen Çaymaklar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Şüpheli Murtaza Esetekin ise, yanında bulunan F.G. ve K.E. ile birlikte siyah bir otomobile binerek kaçmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, F.G. ve K.E.’yi kıskıvrak yakalarken, Esetekin ise kayıplara karıştı.


Polis ekipleri çevrede yaptığı araştırma sonucu iki saat sonra Murtaza Esetekin’i bir zeytinlikte pompalı tüfekle yakaladı. Esetekin ile iki arkadaşı adliyeye sevk edildi. Esetiken, gazetecilerin, "Neden yaptınız?" sorusuna, "Ben vurmadım, oğlum yapmıştır" diye cevap verdi.


Şüpheli Murtaza Esetekin bugün sevk edildiği mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklanırken iki arkadaşı serbest bırakıldı.




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