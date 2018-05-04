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04 Mayıs 2018 16:45

Toz cinayetinin şüphelisi yakalandı

Bursa’da, Romanların yaşadığı sokakta, otomobilin çıkardığı toz yüzünden komşusunu öldüren zanlı yakalandı.

Toz cinayetinin şüphelisi yakalandı

04 Mayıs 2018 16:45


Olay dün öğle saatlerinde Osmangazi’ye bağlı Yunuseli Mahallesi Şimşek Sokağı’nda meydana geldi. Murtaza Esetekin, evinin önünde oturduğu sırada, B. Çaymaklar’ın otomobil ile sokaktan hızlı geçerken toz kaldırmasından rahatsız oldu. Esetekin ile B. Çaymaklar ile tartışmaya başladı. Mahallede bulunan diğer vatandaşlar araya girerek olayı yatıştırdı. Esetekin, evinden pompalı tüfeği alarak tekrar dışarı çıktı. Ertekin, B. Çaymaklar’ın evinin önüne gidip, etrafa rastgele ateş etmeye başladı.


Pompalı tüfekten çıkan fişeklerden biri, o esnada kapının önünde oturan B. Çaymaklar’ın eşi Çimen Çaymaklar’ın kalbine saplandı. Yakınları ağır halde yaralı kadını otomobille Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada ameliyata alınan Çaymaklar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Şüpheli Murtaza Esetekin ise, yanında bulunan F.G. ve K.E. ile birlikte siyah bir otomobile binerek kaçmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, F.G. ve K.E.’yi kıskıvrak yakalarken, Esetekin ise kayıplara karıştı.


Polis ekipleri çevrede yaptığı araştırma sonucu iki saat sonra Murtaza Esetekin’i bir zeytinlikte pompalı tüfekle yakaladı. Esetekin ile iki arkadaşı adliyeye sevk edildi. Esetiken, gazetecilerin, "Neden yaptınız?" sorusuna, "Ben vurmadım, oğlum yapmıştır" diye cevap verdi.




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