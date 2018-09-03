Trabzonlu şehidin ismi Gemlik’te halı saha ve parkta yaşayacak

Gemlik Belediyesi tarafından Hamidiye Mahallesi Kader Sokağı’na yapılan park ve halı sahaya Trabzon’un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün ismi verildi. Törende Eren Bülbül’ün abisi Erdoğan Bülbül’ün açılışa gönderdiği teşekkür telgrafı okundu. Belediye Başkanı Refik Yılmaz, her hafta ya bir açılış ya da bir temel atma geleneğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yıllardır gerektiği kadar hizmet alamamış bir bölgenin AK kadrolarla beraber çehresinin değiştiğini ifade eden Refik Yılmaz, hizmetlerin bundan sonra da fasılasız süreceğini ifade etti. İlçede aile sağlığı merkezlerinin de bir bir hizmete açıldığını belirten Başkan Yılmaz, iki hafta sonra Hisartepe Mahallesi Farabi Aile Sağlığı Merkezinin açılışını gerçekleştireceklerini müjdeleyerek, ardından Balıkpazarı Mahallesi Şifa Hatun Aile Sağlığı Merkezinin hizmete gireceğini açıkladı.

Başkan Refi Yılmaz, “Bu ülkede Eren Bülbüller, Abdullah Tayyip Olçoklar ve kurban bayramında komşularına et dağıtırken şehit edilen Yasin Börülerin isimleri sonsuza dek yaşatılacak. İyiyle kötünün mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Bizler de inşallah iyinin yanında yer alarak, bu aziz millete hizmet edip yüzlerini güldüreceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından halı saha ve park hizmete açıldı.