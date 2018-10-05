Trafik artık 'drone' ile denetlenecek

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otoyollar ve şehirlerarası karayollarında drone ile uygulama yaptı. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlar üzerinde, sağ şeritte veya bankette uygunsuz parklanma, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme ve emniyet şeridi ihlali gibi ihlal kontrolleri havadan takip edildi.

Yapılan denetimlerde kural ihlalinde bulunan araç sürücülerine yasal işlem yapıldı.