Trafik canavarı 8 ayda 2 bin 400 ölüme neden oldu

Yılın ocak-ağustos döneminde ülke genelinde meydana gelen 289 bin 167 trafik kazasında 2 bin 383 kişinin öldüğü, 218 bin 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, ocak-ağustos dönemindeki kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Geçen ağustos ayında ülke genelinde meydana gelen 40 bin 881 trafik kazasında 389 kişi hayatını kaybetti, 36 bin 378 kişi de yaralandı. Bu yılın ocak-ağustos döneminde 289 bin 167 kazanın vuku buldu. Bu kazalarda 218 bin 4 kişi yaralanırken 2 bin 383 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk 8 ayındaki 144 bin 414 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 12 bin 252 kazaya yayalar, bin 756 kazaya araç kusurları, 858 kazaya yol ve 740 kazaya ise yolcular davetiye çıkardı. Kırmızı ışıkta durmadan geçen 3 bin 286 sürücü ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Bin 999 sürücü de alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu. Hatalı şerit değiştiren 2 bin 66 sürücü de ölümlü kazaya davetiye çıkardı.

Bursa'da 63 İstanbul'da 104 can kaybı

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen resmi kaza verilerine göre, yılın ilk 8 ayında Ankara'da 125, İstanbul'da 104 ve İzmir'de 99 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Yılın 8 aylık döneminde 4 bin 603 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da ise 63 kişi hayatını kaybederken 7 bin 264 kişi yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

Kural çiğneyenlere 2.2 milyar TL ceza yazıldı

Kazalardaki can ve mal kaybını en aza indirgemeyi hedefleyen güvenlik güçleri, kural ihlali yapan sürücü ve yayalara ceza yağdırdı. Resmi rakamlara göre, 8 aylık dönemde ülke genelinde 8 milyon 371 bin 304 sürücü ve yayaya 2 milyar 553 milyon 774 bin 290 lira ceza kesildi. Cezaların 1 milyar 584 milyon 485 bin 164 liralık bölümü kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. Ocak-ağustos döneminde alkol alıp direksiyona geçen 90 bin 507 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 650 bin 937 araç ise trafikten men edildi.