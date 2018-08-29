Trafik canavarı dur durak bilmiyor;7 ayda bin 994 can kaybı yaşandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçen Temmuz ayında ülke genelinde meydana gelen 42 bin 131 trafik kazasında 34 bin 859 kişi yaralandığını, 364 kişinin ise kaza yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Yılın Ocak-Temmuz döneminde ise tam bin 994 kişinin yollarda hayatını kaybettiği açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ocak-Temmuz dönemindeki kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Yılın Ocak - Temmuz döneminde ülke genelinde meydana gelen 248 bin 170 trafik kazasında 181 bin 426 kişi yaralandı, bin 994 kişi de hayatını kaybetti. En çok kaza 33 bin 265 ile ’yandan çarpma’ şeklinde meydana geldi. 18 bin 626 kaza ise ’yayaya çarpma’ şeklinde gerçekleşti. Kazaların 50 bin 669’u tek araç, 52 bin 87 kazaya ise iki araç karıştı. Yedi aylık dönemdeki 113 bin 714 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 10 bin 768 kazaya yayalar, bin 476 kazaya araç kusurları, 715 kazaya yol ve 611 kazaya ise yolcular davetiye çıkardı. Kırmızı ışıkta durmadan geçen 2 bin 920 sürücü ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Bin 766 sürücü de alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu. Hatalı şerit değiştiren 548 sürücü de ölümlü kazaya davetiye çıkardı.

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen resmi kaza verilerine göre; 7 aylık dönemde Ankara’da 110, İstanbul’da 93 ve İzmir’de 78 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Yılın 7 aylık döneminde 3 bin 948 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa’da ise 52 kişi hayatını kaybederken 6 bin 185 kişi yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. Siirt, Batman ve Kırşehir’de yılın ilk 7 ayında 2’şer kişi kazalarda hayatını kaybetti.

Kurallara uymayanlara ceza yağdı

Kazalardaki can ve mal kaybını en aza indirgemeyi hedefleyen güvenlik güçleri, kural ihlali yapan sürücü ve yayalara ceza yağdırdı. Resmi rakamlara göre; 7 aylık dönemde ülke genelinde 7 milyon 250 bin 724 sürücü ve yayaya 2 milyar 202 milyon 407 bin 234 lira ceza kesildi. Cezaların 1 milyar 363 milyon 431 bin 222 liralık bölümü kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. Ocak-Temmuz döneminde alkol alıp direksiyona geçen 78 bin 390 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 567 bin 347 araç ise trafikten men edildi.