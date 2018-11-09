Trafik işlerken 3 katlı binayı yıktılar, onlarca sürücü ölümden döndü

Bursa'da ana yol kenarında bulunan 3 katlı bina hiçbir tedbir alınmadan yıkıldı. Şans eseri bina araçların üzerine devrilmedi.

Osmangazi ilçesinde, eski Gemlik yolu üzerinde bulunan 3 katlı bina, caddede trafiğin işlediği sırada hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan yıkıldı. Yıkılan binanın bir kısmı araçların hareket ettiği yola göçtü. O esnada hiçbir aracın yoldan geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Yoldan araçların geçerken binanın yıkılması cep telefonu kameralarına yansıdı. Olaya şahit olan vatandaşlar ise faciaya davetiye çıkartan yıkıma tepki gösterdi.